РИАМО – 6 дек. Служба «Ритуал» открыла интернет-магазин, где можно приобрести все необходимое для организации похорон, на площадке также продаются товары для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы Ritual.ru.

История российского интернет-предпринимательства начинается с конца девяностых годов прошлого века. Кроме ученых, системой компьютерных сетей стали пользоваться российские коммерческие структуры. Цель — развивать свой бизнес. Вначале это были онлайн-магазины, предлагающие традиционные товары. Впоследствии в глобальную сеть влились организации со специфическими товарами и услугами.

«Москвичам, которые сталкивались со смертью близкого человека, хорошо известна служба Ritual.ru. Недавно ведущий оператор рынка похоронных услуг открыл полнофункциональный интернет-магазин shop.ritual.ru. Торговая площадка представляет полный ассортимент товаров, необходимых для устройства похорон в рамках выделенного бюджета», — говорится в сообщении.

Магазин shop.ritual.ru отпускает товары предпринимателям (мелкий опт) и потребителям. Особенность работы площадки: отлаженный функционал, позволяющий быстро отыскать нужный товар и оформить заказ (время обслуживания заявки — несколько минут); низкие цены, сформированные на основе государственных тарифов; возможность перейти на основной сайт, чтобы выбрать план проведения прощальной церемонии.

Предусмотрена доставка и удобные формы оплаты.