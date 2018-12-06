РИАМО - 6 дек. В столице бывшего сотрудника полиции и адвоката признали виновными в коррупционных преступлениях, они получили в виде наказания 10 лет заключения и штраф в 12 миллионов рублей каждому, сообщила в четверг сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Летом 2016 года бывший следователь ОМВД России по столичному району Теплый Стан Роман Болдырев через посредника – адвоката Кулявцева – получил взятку в 600 тысяч рублей. В производстве следователя находилось уголовное дело. Именно с ним связана передача взятки за избрание фигуранту дела меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Предполагалось продлить следствие и заключить подозреваемого под домашний арест.

«Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего следователя СО ОМВД России по району Теплый Стан города Москвы Романа Болдырева и адвоката Кирилла Кулявцева», – сообщил собеседник агентства.

Адвокат за незаконные посреднические услуги присвоил 200 тысяч рублей. Он был задержан при получении второй части суммы – 200 тысяч.

Кроме того, в августе 2018 года Кулявцев склонял мать подзащитного передать через него денежные средства в размере 12 миллионов рублей для взятки должностным лицам правоохранительных и судебных органов, чтобы дело переквалифицировали в менее тяжкое. При этом адвокат не планировал принимать никаких действий в интересах подзащитного. Деньги собирался похитить.

Противоправные действия пресечены. Несмотря на то, что обвиняемые не признали свою вину, им вынесено наказание. Так, приговором суда соучастникам предстоит провести десять лет в заключении, а также каждый оплатит штраф в размере 12 миллионов рублей.