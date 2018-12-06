РИАМО - 6 дек. «Дорожный патруль» поможет автомобилистам на дорогах столицы, которые будут испытывать трудности из-за прошедшего снегопада, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«На дорогах в этот снежный пробочный день вместе с вами 17 экипажей «Дорожного патруля»: помогают с европротоколом и мелкими поломками, буксируют застрявшие машины. Мы вас не бросим», — говорится в сообщении.

Снегопад, прошедший в Московском регионе в ночь на четверг, увеличил сугробы до 13 сантиметров. В течение дня снег продолжится, и снежный покров подрастет.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 18 часов пробки в Москве оцениваются в семь баллов из десяти. В 19 часов дорожная ситуация ухудшится до восьми баллов.