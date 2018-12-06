РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 дек. По предварительным результатам интернет-голосования конкурса «Великие имена России» имя советского конструктора Сергея Королева получил международный аэропорт «Курумоч» в Самаре, сообщил глава городского округа Королев Александр Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

«На протяжении нескольких месяцев шла упорная борьба в интернет-голосовании по присвоению аэропортам имен великих людей нашей страны. В процесс были вовлечены наши жители, все, кому дорог гений человечества, великий ученый, генеральный конструктор Сергей Павлович Королев. По предварительным результатам голосования имя знаменитого советского конструктора Сергея Королева получил самарский аэропорт «Курумоч», – написал Ходырев.

По его словам, в Куйбышеве (старое название города Самара) под руководством Королева на заводе «Прогресс» построили ракету, на которой Юрий Гагарин полетел в космос. Там же состоялась первая встреча Королева с Гагариным после легендарного полета.

Окончательное решение по переименованию будет принимать президент России Владимир Путин. Новое имя должно появиться у аэропорта «Курумоч» уже в следующем году.

Общенациональный конкурс «Великие имена России» представлен Общественной палатой РФ. В его рамках 45 воздушных гаваней международного и федерального значения, в том числе аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово», получат дополнения к официальным названиям. Им присвоят имена выдающихся людей.