РИАМО – 6 дек. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заверил, что у экономики страны есть запас прочности, передает в четверг Газета.ru.

Инфляция в России в 2018 году составит примерно 3,5%, что соответствует поставленной цели.

«Темпы роста (экономики – ред.) за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%», — сказал Медведев.

Он добавил, что в настоящее время рост продолжается и примерно соответствует тому, что наблюдается в странах Европы.

Медведев отметил, что нужно стремиться к увеличению темпов роста до 2% к 2020 году и до 3% к 2021 году.

Ранее на сайте издания сообщалось, что всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год.