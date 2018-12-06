РИАМО - 6 дек. Зимний спортивный сезон уже официально стартовал в Московской области, ожидается, что на протяжении всей зимы в спортивных мероприятиях региона примут участие более 3 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Планируется, что на территории региона в этот период пройдут 1,1 тысячи мероприятий, более 250 из которых состоятся в первую праздничную неделю 2019 года с 1 по 8 января: всероссийские соревнования среди профессионалов, любительские турниры и массовые праздники на катках», - уточняется в материале.

Для занятий спортом жителям и гостям региона доступны семь горнолыжных курортов, 129 лыжных трасс общей протяженностью 425 километров, 273 катка, 729 хоккейных площадок.

«В начале Нового 2019 года нас ждет множество спортивно-массовых мероприятий. Особенно на традиционной праздничной неделе. Во время новогодних каникул жители и гости Подмосковья смогут активно отдохнуть и посетить более тысячи спортивных объектов. Это катки, горнолыжные спуски, лыжные трассы, хоккейные площадки. 253 мероприятия пройдут уже в первую неделю 2019 года. Планируем, что спортивные мероприятия этой зимой посетят в общей сложности более 3 миллионов человек», - добавил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.