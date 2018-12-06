РИАМО - 6 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил центр содействия строительству заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову, сейчас в работе центра находится более 1,7 тысячи проектов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Это первый проектный офис в России, он открылся в январе 2017-го, в марте того же года его посетил премьер-министр Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении.

Центр создан для сопровождения инвестпроектов строительства и упрощения административных процедур. Все решения по градостроительной деятельности принимаются в одном месте. Инвестору предоставляется персональный менеджер, консультационная и информационная помощь, проводятся совещания по выявлению проблемных вопросов и выработке путей решения, составляется дорожная карта.

«Открытие ЦСС позволило сократить сроки получения разрешения на строительство на 25%, а также уменьшить количество отказов в рамках оказания госуслуг. В процессе его создания введена новая услуга – градостроительная проработка инвестиционного проекта, которая позволит оценить потенциал и градостроительные ограничения территории, а также возможные риски инвестора при реализации проекта», — добавляется в сообщении.

Всего в центре работают 90 человек: представители 11 органов исполнительной власти и 10 организаций. Среди них Главархитектура, Минстрой, Минимущество, Мининвест, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Мособлгосэкспертиза, «Мособлгаз», «Мособлэнерго», Сбербанк.

В центре есть производственная зона, отдел сопровождения клиентов, call-центр. Сейчас в работе центра находится более 1,7 тысячи проектов.