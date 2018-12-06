РИАМО - 6 дек. В кинотеатрах Московского региона предлагают транслировать спектакли, это поможет привить интерес к театрам среди детей и молодежи Московской области, сказал на расширенном заседании коллегии министерства культуры Московской области народный артист России, актер Сергей Безруков.

«Каких уровня и достатка не был бы театр, он всегда нуждается в поддержке. Но и просвещать детей тоже надо. В театрах нужно устраивать открытые мастер-классы. Может быть, необходимы трансляции. Потому что открывая театральный фестиваль, у нас была трансляция в 16 городах. Может быть, нужно такую историю сделать и в Подмосковье, чтобы наши спектакли могли видеть еще и в кинотеатрах», – рассказал Безруков.

На его взгляд, это будет популяризация театров среди молодежи.

Он добавил, что в будущем театры должны составить конкуренцию кинотеатрам. Для этого детей необходимо привлекать в театры мастер-классами и качественной работой актеров.

Также в ходе заседания коллегии Безруков презентовал ролик про Год театра. Следующий – 2019-й – объявлен в России Годом театра.