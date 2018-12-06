РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 дек. Имена победителей конкурса «Педагог года-2018» в Дзержинском станут известны в январе 2019 года, их назовут в двух номинациях: «Учитель года» и «Воспитатель года», сообщил на своей официальной странице в Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Имена победителей в дзержинском конкурсе «Педагог года-2018» станут известны в январе 2018 года. Лучших выберут из 15 работников образования: 6 из них преподают в школах, а 9 – занимаются дошкольным воспитанием малышей», – написал Панаморенко.

Он уточнил, что торжественная церемония награждения состоится в январе на сцене ДК «Энергетик».