РИАМО - 6 дек. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил орден преподобного Серафима Саровского третьей степени председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Мособлдуме проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию областного парламента.

«Патриарх Кирилл, направляя меня на эту встречу, поручил мне передать поздравление председателю и всем членам Мособлдумы. И поручил вручить награду Русской Православной Церкви», – сказал митрополит Ювеналий.

Он вручил председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову орден преподобного Серафима Саровского, учрежденный определением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного синода от 25 марта 2004 года в ознаменование 100-летия канонизации преподобного Серафима Саровского.



Как в свою очередь уточнил сотрудник пресс-центры Мособлдумы, основанием для награждения является особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

В рамках празднования губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Московской областной думы за добросовестную работу, в частности, глава региона вручил им ордена, почетные грамоты.

Также полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев наградил Брынцалова благодарностью президента за активную законотворческую деятельность.