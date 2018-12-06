РИАМО - 6 дек. За годы работы Московской областной думы депутаты всех созывов рассмотрели и приняли около 40 тысяч постановлений, вопросов и решений, главный приоритет в работе парламента – развитие региона, заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

В четверг в Мособлдуме проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию регионального парламента.

«Все 25 лет работа депутатов все созывов была ориентирована на главные приоритеты – это развитие региона, повышение качества и уровня жизни его граждан. Мои коллеги ежедневно разрабатывали новые законы, проводили встречи с избирателями, работали над государственными программами», – рассказал Брынцалов.

По его словам, за эти годы проведено более тысячи заседаний, рассмотрено и принято 40 тысяч вопросов, решений и постановлений.

Председатель парламента поблагодарил депутатов всех созывов, отметив, что они отстаивают интересы граждан Московской области.

Он также поблагодарил за конструктивную работу правительство региона, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, общественные организации, муниципальных чиновников и советы депутатов, Государственную думу.

В четверг в Мособлдуме проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию парламента. С юбилеем депутатов поздравили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Федоров, заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Сергей Неверов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.