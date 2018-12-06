РИАМО – 6 дек. Коммунальные службы подмосковного Реутова в режиме повышенной готовности ликвидируют последствия снегопада, за сутки они вывезли с улиц города около 100 кубометров снега общим весом более 15 тонн, сообщил в четверг Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«По данным отдела ЖКХ администрации Реутова на сегодняшний день в уборке задействованы 56 единиц спецтехники и около 280 сотрудников предприятий ЖКХ и дорожных служб. В первую очередь они обеспечивают расчистку главных городских магистралей, предотвращая образование пробок, а также подходов к социально значимым объектам – школам, детским садам, поликлиникам, МФЦ, остановкам общественного транспорта», – сказал Каторов.

По сведениям агентства, зимой в Реутове уборкой снега будут заниматься около 60 единиц современной техники. По словам Каторова, все специализированные предприятия сферы ЖКХ Реутова полностью готовы к работе в зимний период.