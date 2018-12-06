РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 дек. Около 50 новых рабочих мест планируют создать в 2019 году в промышленной зоне на территории Кучинского опытно-керамического завода в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров посетил компании, арендующие помещения в промзоне, среди которых производство бумаги, металлоконструкций, мебели и кофе. Юров пообщался с предпринимателями и руководством завода.

«На территории Кучинского опытно-керамического завода работают уникальные предприятия. Планируем увеличить на 400 квадратных метров производственные площадки. В 2019 году здесь дополнительно организуем около 50 рабочих мест», – сказала генеральный-директор предприятия Нина Баева.

Она добавила, что производственные и складские площади промзоны будут увеличены как за счет расширения производств уже существующих арендаторов, так и за счет привлечения новых компаний.

По словам Юрова, на предприятии созданы все необходимые условия для работы. Он также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством предприятия.

«Мы заинтересованы в том, чтобы здесь появлялись и располагались новые производства и создавались новые рабочие места. Будем и дальше сотрудничать», – пояснил Юров.

Территория промзоны Кучинского опытно-керамического завода составляет более пяти гектаров. Предприятие было основано в 1994 году. Ранее там занимались изготовлением керамических фильтров. На территории завода создана промышленная площадка. Большинство помещений сданы в аренду под производства.