РИАМО - 6 дек. В Москве объем финансирования на лекарственное обеспечение для онкологических пациентов вырос в три раза, сообщил журналистам в четверг директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

«Благодаря вмешательству Сергея Собянина (мэра Москвы – ред.), точнее его интересу и пониманию к проблеме, больше чем в три раза вырос объем финансирования лекарственной помощи в Москве (для онкопациентов – ред.)», - сказал Хатьков.

Он отметил, что на сегодняшний день онкологических пациентов обеспечивают всеми препаратами, которые им необходимы.