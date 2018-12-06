РИАМО - 6 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Московской областной думы за добросовестную работу, в частности, глава региона вручил им ордена, почетные грамоты, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Мособлдуме проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию областного парламента.

«Глава региона вручил коллективу Мособлдумы благодарность губернатора Московской области. Ордена за заслуги перед Московской областью третьей степени получили Лариса Лазутина, Никита Чаплин, почетную грамоту губернатора Московской области получила Галина Уткина», – говорится в сообщении.

По словам губернатора, каждый из 50 депутатов всегда добросовестно работает в своих округах.

«Для исполнительной власти очень важно опираться на мнение наших коллег депутатов при преобразованиях в ключевых сферах. Каждый человек в этом зале подставлял нам плечо», – рассказал Воробьев.

Он также отметил, что в 2013 году большое количество коллег рекрутировались на работу на территориях.

«Ключевое министерство образования возглавила Марина Захарова, никто их этих людей нас не подвел. Это признак профессионализма и добросовестного отношения к делу», – добавил Воробьев.

В ходе мероприятия в честь 25-летия Мособлдумы также выступят первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.