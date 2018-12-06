РИАМО (РЕУТОВ) - 6 дек. Выставка работ победителей конкурса детских рисунков «Моей маме посвящается» открылась в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова, сообщила в четверг Реутовскому информагентству директор музея Антонина Кошкина.

По ее словам, творческие соревнования школьников проходили во всех образовательных учреждениях города накануне Дня матери, традиционно отмечаемого в последнее воскресенье ноября. Организаторы конкурса обратились в музей с предложением о совместном подведении итогов и организации выставки детских работ.

«Музейные работники помогли организаторам конкурса в оформлении работ в рамы и проведении праздничной церемонии награждения в зале музейно-выставочного центра. Победители получили почетные грамоты от главы города Станислава Каторова. Кроме того, участникам конкурса был выделен зал для размещения работ на выставке, которая продолжит свою работу в течение недели», – сказала Кошкина.

Она отметила, что выставка пользуется популярностью у реутовских семей. В музей дети приходят вместе с родителями, бабушками и дедушками.