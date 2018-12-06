РИАМО - 6 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин ознакомился со строительством нового молочного комплекса по производству цельномолочной продукции и сыра в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новое предприятие входит в состав «Озерецкого молочного комбината», который находится в Дмитровском городском округе.

«Общая площадь нового предприятия около 20 тысяч квадратных метров, планируется прием 900 тонн живого молока в сутки. Будут работать линии кисломолочной продукции, две линии по производству порядка 30 тонн творога в сутки и четыре линии по производству более 60 тонн сыра в сутки», - сказал Разин.

Объем инвестиций составит 3 миллиарда 381 миллионов рублей.

На V Международном молочном форуме в Красногорске в конце ноября Разин и руководитель завода Аслан Якубов подписали соглашение о сотрудничестве.

Озерецкий молочный комбинат основан в 2006 году. Здесь производится множество видов молочной продукции. Завод выпускает продукты под торговыми марками «Альпийская коровка», «Дольче Вита», «Домик на Вологде», «Вологодские кружева». В ассортименте представлены сливочное и топленое масло, сливки, йогурты, сметана, спред, кефир, молоко.