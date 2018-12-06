РИАМО - 6 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин ознакомился со строительством нового молочного комплекса по производству цельномолочной продукции и сыра в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новое предприятие входит в состав «Озерецкого молочного комбината», который находится в Дмитровском городском округе.
Объем инвестиций составит 3 миллиарда 381 миллионов рублей.
На V Международном молочном форуме в Красногорске в конце ноября Разин и руководитель завода Аслан Якубов подписали соглашение о сотрудничестве.
Озерецкий молочный комбинат основан в 2006 году. Здесь производится множество видов молочной продукции. Завод выпускает продукты под торговыми марками «Альпийская коровка», «Дольче Вита», «Домик на Вологде», «Вологодские кружева». В ассортименте представлены сливочное и топленое масло, сливки, йогурты, сметана, спред, кефир, молоко.
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