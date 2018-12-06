РИАМО - 6 дек. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев наградил председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова благодарностью президента за активную законотворческую деятельность, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в Мособлдуме проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию областного парламента.

«У меня есть почетная обязанность, я хотел бы вручить благодарность президента РФ Игорю Юрьевичу Брынцалову за активную законотворческую деятельность», - сказал Щеголев.

В ходе мероприятия также выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Неверов присоединился к поздравлениям в адрес депутатов Мособлдумы.

«Московская областная дума избиралась в очень важный день истории - в день принятия Конституции РФ. В этот день избиралась и Государственная Дума РФ. <...> Московская область - уникальный исторический регион, где помимо большого количества культурных объектов, существует много промышленных», - отметил Неверов.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, в свою очередь, зачитал приветствие председателя СФ Валентины Матвиенко. Он также сказал несколько слов от себя.

«Для меня большая честь находиться в этом зале и искренне поздравить депутатов всех поколений, аппарат Московской областной думы и всех избирателей Московской области с этой знаменательной датой. 25 лет - это тот срок, который позволяет говорить о сформировавшихся традициях. Московская областная дума выступает одним из резервов Государственной Думы, Совета Федерации», - сказал Федоров.

Митрополит Ювеналий подчеркнул, что между Московской областной думой и Московской епархией сложились отношения доброжелательного сотрудничества, которые основываются на идеалах патриотизма, стремлении к оздоровлению общества и воспитанию подрастающего поколения с опорой на традиции.

«Надеюсь, что такого рода соработничество будет продолжаться. Многие законодательные акты, принятые Московской областной думой, стали следствием конструктивного взаимодействия с РПЦ. <...> Примите сердечное поздравление со значительной датой в истории нашего регионального парламента», - сказал Ювеналий.