РИАМО - 6 дек. В столичных клиниках хирургическая помощь онкологическим пациентам оказывается на мировом уровне, сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

«У нас на сегодняшний день абсолютно мировой уровень оказания хирургической помощи пациентам. У нас все стационары оснащены современным оборудованием, в каких-то случаях оно лучше, чем во многих клиниках Европы, так как недавно была поставка», - сказал Хатьков.

Он отметил, что один из самых лучших хирургических показателей – микроскопический, порядка 70% операций у онкологических пациентов выполняется с помощью малоинвазивных технологий.

«К нам приезжают учиться, нас приглашают учить, читать лекции и оперировать, в том числе в Европу, в Корею. То, что касается хирургической помощи, проводим дальнейшую централизацию потоков с тем, чтобы у нас не оставалось клиник, где делают малое количество операций», - добавил Хатьков.

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