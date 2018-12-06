РИАМО - 6 дек. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе торжественного собрания в четверг поздравили депутатов Мособлдумы с юбилеем парламента.

В четверг в Московской областной думе проходит торжественное собрание, посвященное 25-летию подмосковного парламента. В ходе мероприятия также выступят первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Нужно учиться слышать общество, избирателей, все те коллективы, которые в течение шести созывов учились. Институт состоялся, во многом носит характер примера и образца. Вы трудитесь не только на благо области, но и очень большую роль вы играете в совете законодателей ЦФО. Многое из того, что получается у вас, трудно произвести в других регионах. Работа на этом не заканчивается. Я желаю, чтобы вы продолжали в том же темпе, оставались коллективом единомышленников», - сказал Щеголев.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, 25-летие - срок не большой, но достаточный, чтобы собраться и обозначить важность депутатской деятельности.

«Ваша работа позволяет Московской области развиваться, преодолевать сложности, помогать людям. Эта миссия - главная роль власти. С первого дня я чувствовал вашу поддержку, она была очень нужна, когда мы задумали преобразования. Каждое заседание парламента имеет под собой конструктивную основу, во многом это заслуга председателя, всей команды и каждого депутата», - сказал Воробьев.