РИАМО - 6 дек. Публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов прошли в подмосковных Мытищах, в обсуждении финансового документа приняли участие представители общественности, руководители предприятий и организаций, а также депутаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Процедура публичных слушаний предусмотрена законодательством, мы ежегодно ее проводим. Это частично отчет администрации, частично – разговор о текущих событиях. Сегодня состоялся конструктивный разговор», - сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Бюджет на 2019 год сформирован с сохранением приоритетных направлений использования бюджетных средств для выполнения всех принятых обязательств. Размер доходов в 2019 году планируются в сумме 11,189 миллиарда рублей, расходов – 11,503 миллиарда рублей. При этом 72% средств будут направлены в социальную сферу, которая традиционно остается приоритетными направлением.

По словам Азарова, финансирование не сокращено ни по одному направлению, при том что общий объем доходов сокращен, так как один из инвесторов ушел с территории городского округа. Однако в совокупности потерь по бюджету в следующем году муниципалитет ощутить не должен.