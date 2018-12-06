РИАМО - 6 дек. В Москве в этом году количество онкологических заболеваний, которые выявили на ранней стадии, выросло на 2%, по сравнению с предыдущими годами, сообщил журналистам директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

«У нас в этом году отмечен больший рост, чем в предыдущие годы, именно, выявление в первой стадии онкологических заболеваний – больше чем на 2% за год. На сегодняшний день составляет 33,6%», – сказал Хатьков.

Он отметил, что выявление первой и второй стадии онкологии в Москве составляет 60,4%, целевой показатель Минздрава России – 55,6%.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что основной проблемой системы здравоохранения Москвы и здоровья местных жителей стали онкологические заболевания. По его словам, перед врачами стоят очень серьезные задачи по оперативному выявлению онкологии пациентов как в поликлиниках, так и в онкологических центрах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в трети случаев заболевание появилось в связи с неправильным питанием. Поэтому онкологи разработали специальный список продуктов, к которым людям нужно относиться более осторожно.