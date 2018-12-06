РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» отремонтировала 46 подъездов в 2018 году, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«С 2017 года в рамках перспективного плана управляющая организация МУП «СЕЗ» выполняет работы по косметическому ремонту подъездов многоквартирных домов в микрорайоне Климовск. За два года практически отремонтировано 263 подъезда. В текущем году, на сегодняшний день, были сданы после окончания ремонта 46 подъездов в 17 многоквартирных домах. В 14 подъездах шести домов ремонт продолжается», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» в 2017 году отремонтировала 203 подъезда в 100 многоквартирных домах Климовска.