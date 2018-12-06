РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов представил городской округ Балашиха на съезде в Совете Федерации, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Второй этап VI съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» состоялся в четверг в Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко. Балашиху на съезде представил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Одна из задач, стоящих перед муниципалитетами, – вовлечение граждан в формирование комфортной городской среды. Решением может стать практика внедрения программ инициативного бюджетирования в регионах», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в Московской области принят закон «О развитии инициативного бюджетирования», на реализацию которого в региональном бюджете заложено 300 миллионов рублей.

В ходе мероприятия делегаты съезда обсудили реализацию указов президента РФ на территории муниципальных образований, подвели итоги работы всероссийского совета местного самоуправления в 2018 году и наградили дипломами правительства РФ победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика в 2018 году».