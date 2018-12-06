РИАМО – 6 дек. Оттенок «Живой коралл» стал главным цветом 2019 года, такое решение принял международный исследовательский институт Pantone, сообщает в четверг Газета.ru.

«Цветом года был выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral — «Живой коралл»», — говорится в сообщении.

Цвет «окутывает теплом и заботой», дает бодрость и энергию.

Для 2018 года главным цветом был выбран яркий фиолетовый оттенок Ultra Violet.