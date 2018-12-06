РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В четверг в оборке снега с дорог подмосковных Люберец после обильного снегопада задействовали 82 единицы спецтехники, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Егор Бунтин.

«Дорожные службы ликвидируют последствия обильного снегопада. Для уборки снега на муниципальных дорогах работают 197 человек и 82 единицы спецтехники», – сказал Бунтин.

Он подчеркнул, что дорожные службы городского округа переведены в усиленный режим работы.