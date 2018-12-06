РИАМО – 6 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» поделился планами на предстоящие новогодние праздники, сообщает в четверг Газета.ru.

По словам премьера, год он начнет так же, как и все жители России - с гимна страны и праздничного обращения главы государства Владимира Путина.

«После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи», — отметил Медведев.

Если же эти планы не претворятся в жизнь, то Медведев продолжит работать.