РИАМО - 6 дек. Главный селекционер ООО «РусМолоко» раменского отделения и директор по производству ООО «АПК «Вохринка» получили награды в доме правительства Московской области в рамках профильного торжественного мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

В доме правительства региона 30 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С приветственным словом выступили заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, поздравляя всех с праздником, по-особому приветствовал победителей конкурса, объявленного министерством.

«В ходе праздника состоялось награждение лучших аграриев Подмосковья. Среди награжденных были отмечены руководители и специалисты предприятий нашего района: орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена главный селекционер ООО «РусМолоко» (отделение «Раменское») Нина Денисова, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области» присвоено директору по производству ООО «АПК «Вохринка» Владимиру Лотореву», — говорится в сообщении.

Конкурс «Победитель 2018 года», объявленный министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, включал девять номинаций по различным направлениям. Раменский район участвовал в трех из девяти.

«В номинации «Абсолютный победитель в отрасли молочного животноводства Московской области» победителем признано ООО «РусМолоко» (отделение «Раменское») с вручением диплома I степени», — добавляется в сообщении.

В номинации «Абсолютный победитель в производстве мяса скота и птицы» победителем признано АО «Моссельпром» с вручением диплома I степени. В номинации «Абсолютный победитель «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Московской области» победителем признано КФХ «Кикинадзе Вадим Викторович» с вручением диплома II степени.