РИАМО – 6 дек. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, как руководство страны собирается противостоять сокращению территорий лесов в России, сообщает в четверг Газета.ru.

«Я только что говорил, что мы - продовольственная страна. Мы не в меньшей степени лесная страна. Мы должны сделать все, чтобы сохранить это богатство для потомства», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия-24».

Он также отметил, что проблему с вырубкой лесов мог бы решить Лесной кодекс, где было бы обозначено положение об обязательной высадке такого объема деревьев, которое было бы равно количеству срубленных.

По словам премьер-министра, власти страны настраивают своих контрагентов на перенос их лесопилок в РФ и разрабатывают порядок маркировки лесных товаров. Данная маркировка, по мнению Медведева, позволит кардинально поменять ситуацию, так как станет известно «откуда каждое бревно появилось».