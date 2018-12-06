РИАМО - 6 дек. В Москве на 90-м году жизни скончалась Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Московский академический театр имени Маяковского.
Он рассказал, что информации по времени и месту прощания, а также похорон нет.
Анисимова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР, ветеран войны, ветеран труда. В 1952 году закончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Она известна своими киноролями в фильмах «Простая девушка», «Жизнь Клима Самгина» и «День полнолуния».
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