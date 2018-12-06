РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 дек. В Королевском историческом музее прошла торжественная встреча военнослужащих городского округа Королев, прошедших срочную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Вы сделали первый шаг в своей карьере, когда пошли на военную службу год назад. Стали мужчинами и сейчас надо найти себя в жизни, стать семьянинами и быть настоящими гражданами нашего общества. Поэтому мы вас сюда и пригласили, чтобы выслушать и помочь советом или делом, вручить вам почетные грамоты совета ветеранов», – сказал председатель городского совета ветеранов Владимир Ковтуненко.

Одиннадцать бывших солдат приветствовали представители ветеранских организаций, администрации города, сотрудники королевского центра занятости населения. В ходе встречи уволенные в запас военнослужащие получили почетные грамоты за достойное исполнение воинского долга и активность при прохождении службы. Также главный инспектор центра занятости Юлия Продоус провела с ними беседу о поиске работы и дала важные рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований.

Кроме того, на торжественном мероприятии за профессионализм наградили медалями «100 лет ВЛКСМ» директора Королевского центра занятости населения Наталью Сычеву и ветерана Великой Отечественной войны, руководителя сектора по работе с участниками ВОВ и военно-патриотическому воспитанию президиума совета объединенной организации ветеранов Королева Гавриила Немцова.