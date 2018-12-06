РИАМО – 6 дек. Одна из учениц столичной школы №1359 рассказала Радио «Комсомольская правда» подробности инцидента с 16-летним подростком, который пришел сегодня в образовательное учреждение с ножом и грозился порезать себя.
Еще один ученик этой школы отметил, что вооруженный десятиклассник угрожал директрисе и завучу.
«Приехало много полиции, медработники и психологи», - добавил школьник.
Утром в четверг в школу №1359 на юго-востоке Москвы ученик пронес нож. Подросток высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают опытные следователи, они устанавливают полную картину произошедшего и причины, толкнувшие юношу на этот поступок.
Подростку сейчас оказывают необходимую психологическую помощь. Решается вопрос о его госпитализации. По данным некоторых СМИ, у мальчика есть проблемы с психикой, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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