РИАМО – 6 дек. Одна из учениц столичной школы №1359 рассказала Радио «Комсомольская правда» подробности инцидента с 16-летним подростком, который пришел сегодня в образовательное учреждение с ножом и грозился порезать себя.

«На самом деле, все началось с того, что мальчик из параллельного класса увидел его в раздевалке. Он сидел на полу и у него тряслась голова и рядом лежал этот нож. Этот поц позвал психолога и директора. Но он отказался отдать нож. Поэтому вызвали полицию, скорую. Всем ученикам приказали разойтись по кабинетам», - сказала ученица.

Еще один ученик этой школы отметил, что вооруженный десятиклассник угрожал директрисе и завучу.

«Приехало много полиции, медработники и психологи», - добавил школьник.

Утром в четверг в школу №1359 на юго-востоке Москвы ученик пронес нож. Подросток высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают опытные следователи, они устанавливают полную картину произошедшего и причины, толкнувшие юношу на этот поступок.

Подростку сейчас оказывают необходимую психологическую помощь. Решается вопрос о его госпитализации. По данным некоторых СМИ, у мальчика есть проблемы с психикой, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.