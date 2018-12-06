РИАМО – 6 дек. Депутат от ЛДПР, заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал о необходимости повысить статус классных руководителей, потому что, в отличие от школьных психологов, они в течение нескольких лет работают с учащимися, сообщает в четверг РИА Новости.

Из-за происшествия в столичной школе в Жулебине уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила сформулировать критерии работы с гаджетами для психологической стабильности учащихся и усилить деятельность службы психологов в школах.

«К каждому ученику психолога не поставишь. Нужно здесь повышать статус классного руководителя, который будет руководителем не только для детей, но еще давать необходимые и, самое главное, – верные советы родителям и учителям, которые работают с детьми», - сказал Чернышов.

По его мнению, психолог зачастую приходил извне, в отличие от классного руководителя, который ведет класс и в течение многих лет наблюдает за детьми.

«Еще очень важный момент – гаджеты, нельзя все запретить, так как, запрещая, мы вызовем обратный эффект. И везде опять же не поставить сотрудника, который будет вырывать телефон, планшет, гаджет любого формата из рук ребенка… Я предлагаю ограничить стоимость гаджета, чтобы не было возможности для каких-то вещей, которые отвлекают внимание школьника», - отметил он.

Как добавил Чернышов, для школьников следует приобретать простые и недорогие «кнопочные» телефоны. С них можно звонить и писать сообщения, однако дети не смогут посещать сайты, минуя запреты с помощью всевозможных систем, в том числе смены IP.

«Обязательно в школьной программе нужно предусмотреть работу с родителями. Не только классные часы, на которые будут вызывать родителей. Но и возможность совместного интерактивного общения, где учитель с учениками и родителями проводят встречу», - отметил депутат.

Утром в четверг в одно из образовательных учреждений на юго-востоке Москвы ученик пронес нож. Он также высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. Школьника изолировали, а после переговоров передали медработникам. Учащиеся были эвакуированы, пострадавших нет.

По факту этого инцидента возбудили уголовное дело.