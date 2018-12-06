РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В четверг на стадионе «Торпедо» в городском округе Люберцы торжественно открыли центральный ледовый каток, он будет работать бесплатно для детей до семи лет и социально незащищенных категорий населения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На мероприятии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, а также школьники, студенты.

«Сегодня на открытии стадиона собрались спортсмены и любители зимних видов спорта. В городском округе Люберцы будет на пяти стадионах залит лед, плюс еще 22 хоккейные коробки. Этого мало, мы будем думать, где еще организовать ледовые площадки. Коньки – зимний вид спорта, в Люберцах есть все, чтобы им заниматься. Надо учиться кататься на коньках – это польза и здоровье, красота», – сказал Ружицкий.

Он поблагодарил председателя спорткомитета Владимира Суркова, который отвечает за катки на стадионах, и добавил, что заливать лед будут также и во дворах.

«Занимайтесь спортом, отдыхайте, впереди зимние каникулы, набирайтесь сил», – добавил Ружицкий.

По словам руководителя проекта «Зимняя зона отдыха на стадионе «Торпедо» Алексея Каменских, в Люберцах залит самый первый каток из натурального льда в Москве и Подмосковье.

«До нас открыли, но с искусственным льдом. Мы свой заливали три дня подряд. Сделали лед по всем технологиям. Так рано, в начале декабря, мы не открывали никогда. Лед хороший, немного снегом его присыпало, но мы чистим. У нас есть трактор для чистки, он всегда готов, если снегопад. Надеемся, что каток понравится жителям и гостям Люберец. Было очень много звонков и просьб залить скорее лед», – сказал Каменских.

По его словам, на «Торпедо» есть весь спектр услуг, которые предусмотрены на открытом катке, – это теплая раздевалка, буфет, заточка коньков, прокат спортинвентаря.

«Мы открыты с 15 до 22 часов. Стоимость входного билета в будни для взрослых будет составлять 150 рублей, а в выходные и праздничные – 250 рублей. Для детей с семи до 12 лет в будни – 50 рублей, в выходные и праздники – 150 рублей. Для социально незащищенных категорий населения, детей до семи лет каток будет работать бесплатно», – добавил Каменских.