РИАМО - 6 дек. На юге столицы неизвестные похитили из офиса почти 9 миллионов рублей, установлено, что они пробрались в помещение по водосточной трубе, взломали окна и двери и украли из сейфа деньги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже по адресу: улица 6-я Радиальная, дом 62, строение 1 поступило от исполнительного директора компании. Кража произошла с 4 на 5 декабря.

«Двое неизвестных в матерчатых масках на лицах по водосточной трубе поднялись на 2-й этаж отдельно стоящего 4-этажного здания, путем отжатия пластикового окна, проникли в помещение офиса <…>, вскрыли дверь в бухгалтерию углошлифовальной машиной (болгаркой), спилили петли металлического сейфа, откуда совершили кражу <…> и скрылись», – говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей, принадлежащих обществу, и порядка 7,4 миллиона рублей, принадлежащих генеральному директору компании.

Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».