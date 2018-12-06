РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 дек. Индустриальному парку в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют придать статус муниципального и передать в управление единому оператору, это позволит привлечь инвесторов и создать новые рабочие места, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Развитие индустриального кластера в территориальном управлении Нахабино обсудили на рабочей встрече 6 декабря в администрации Красногорска. В ближайшем будущем «Нахабино ПАРК» станет промышленным комплексом с единым управлением. Помимо того, что на площадке могут разместиться десятки организаций, здесь будут созданы новые рабочие места», – говорится в сообщении.

Статус «муниципальный» позволит не только оказывать арендодателям поддержку со стороны администрации, но и привлечет налогоплательщиков в Красногорск.

«Основные площадки на участке не осваивались порядка четырех лет, дальнейшие перспективы непонятны. Если есть реальные инвесторы, земельный участок находится в аренде и никак не используется, и даже нет на него планов, то имеет смысл изъять», – отметил заместитель главы администрации горокруга по инвестиционному развитию и связям с общественностью Азер Мамедов.

Он отметил, что администрация готова консультировать арендаторов и оказывать им помощь.