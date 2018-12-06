РИАМО - 6 дек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в столичной школе, куда ученик пришел с ножом, сейчас подростку оказывают необходимую психологическую помощь, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Утром в четверг в одно из образовательных учреждений на юго-востоке Москвы ученик пронес нож. Он также высказывал намерения причинить себе телесные повреждения.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова на месте происшествия работают опытные следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка совершить данные действия. По указанию Стрижова на предмет халатности будут проверены должностные лица общеобразовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи проверят условия жизни юноши.

Подростку оказывается необходимая психологическая помощь. Решается вопрос о его госпитализации.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий. Расследование продолжается.