РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 дек. В подмосковном Королеве создали оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

В Московской области высота снежного покрова в четверг колеблется от 6 до 11 сантиметров. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, по прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Термометры покажут до минус 5 градусов.

«В связи с обильным снегопадом за прошедшие сутки мною создан оперативный штаб по ликвидации последствий и координации служб и предприятий города. В связи с прогнозом погоды работа будет вестись круглосуточно, посменно», – написал Ходырев.

В Королеве в уборке улиц задействовали 112 единиц техники и 508 человек. Убирают как дворы, так и городские улицы.