РИАМО - 6 дек. Некоторые жители подмосковного Реутова пока не могут оплатить единый платежный документ через «Сбербанк Онлайн» без услуги добровольного страхования, эту проблему решат в течение нескольких дней, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

У жителей многоквартирных домов Реутова в единый платежный документ, наряду с ЖКУ, включен ряд других услуг. С ноября этого года этот список пополнила услуга добровольного страхования.

«Услуга «добровольное страхование» не обязательна к оплате и зависит от волеизъявления собственника (нанимателя) жилого помещения. В случае оплаты услуги плательщик автоматически заключает договор со страховой компанией и может рассчитывать на страховые выплаты при наступлении страхового случая. При этом дополнительного подписания каких-либо документов не требуется. После оплаты договор считается акцептованным, а помещение - застрахованным», - говорится в сообщении.

В ЕПД предлагаются две суммы к оплате: с учетом и без учета добровольного страхования. Платежный документ включает в себя несколько штрих-кодов, в соответствии с которыми плательщики имеют возможность производить оплату текущих начислений за ЖКУ с учетом или без учета добровольного страхования.

В случае, если услуга добровольного страхования не оплачивается, задолженность по ней не образуется и не переходит на следующий расчетный период.

«В настоящий момент ведутся регламентные работы по доработке программного обеспечения, в связи с чем при оплате платежного документа через сервис «Сбербанк Онлайн» по ряду лицевых счетов временно доступен только вариант платежа с услугой «добровольное страхование». Ориентировочно до 10 декабря регламентные работы будут завершены и плательщики смогут воспользоваться сервисом «Сбербанк Онлайн» в полнофункциональном режиме», - добавляется в материале.

Если жителю не удалось оплатить ЕПД без учета услуги добровольного страхования, ему необходимо оставить заявление о зачете внесенных денежных средств авансом за ЖКУ. Сделать это можно через личный кабинет клиента МособлЕИРЦ или в территориальном управлении «Реутов» МособлЕИРЦ по адресу: улица Новая, дом 2. В этом случае денежные средства, внесенные за услугу «добровольное страхование», будут учтены при расчете платы за ЖКУ в следующем расчетном периоде, то есть в декабре этого года.