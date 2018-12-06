РИАМО - 6 дек. Министерство культуры Московской области ставит целью к 2024 году увеличить посещаемость учреждений культуры Подмосковья, для этого будут повышать качество и доступность услуг, сказала на расширенном заседании коллегии министерства культуры региона заместитель министра культуры Подмосковья Инга Морковкина.

«Самый главный наш целевой показатель - это увеличение на 15% числа посещений организаций культуры. Базовое значение 2017 года по количеству посещений учреждений культуры составляет 19,8 миллиона человек. И к 2024 году мы должны прийти к посещаемости почти 23 миллиона человек», - сказала Морковкина.

Она добавила, что увеличение посещаемости будет обеспечиваться повышением качества и доступности услуг культуры, а также внедрением современных форматов и технологий.

В частности для выполнения этой задачи в Подмосковье начнется создание новых и ремонт старых Домов культуры в сельской местности. Так же будут создаваться модельные библиотеки и новые кинозалы.