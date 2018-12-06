В этот уикенд жители Московского региона смогут увидеть сразу несколько кинопремьер – «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера и диснеевского «Щелкунчика и четыре королевства», посетить различные рождественские ярмарки и итальянский фестиваль, а также закупиться вином к Новому году на Big Wine Sale.

ПЯТНИЦА, 7 декабря

Премьера фильма «Дом, который построил Джек»

Кровавый триллер о серийном маньяке «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера в российском прокате с 6 декабря. В основе сюжета - история убийцы Джека, которая происходит в Америке 1970-х. Фильм строится по принципу «Нимфоманки» - главный герои рассказывает о пяти самых изощренных убийствах, которые сыграли большую роль в его карьере маньяка. Несмотря на кровавую тему, фильм полон юмора и философских диалогов. Премьера триллера состоялась на Каннском фестивале в мае 2018 года, некоторые зрители и критики уходили с сеанса из-за жестоких сцен и нигилистической направленности фильма.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Что посмотреть в кино в декабре 2018: новый фильм Ларса фон Триера и еще 14 кинопремьер>>

Премьера фильма «Щелкунчик и четыре королевства»

Для тех, кто хочет окунуться в новогоднюю сказку, в этот уикенд выходит диснеевская рождественская история о Щелкунчике и путешествиях в разные королевства. По сценарию, юная Клара отправится в сказочное путешествие – в страну снегов, цветов и сладостей. Для того, чтобы попасть в четвертое путешествие, героине предстоит вступить в схватку с Мышиным Королем. В фильме звучит блистательная симфония Чайковского, которая даже самого скучающего зрителя способна унести в мир грез.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Новый фильм о Джеймсе Бонде будет снимать Кэри Фукунага>>

Рождественская ярмарка подарков

© Facebook, Центральный Дом художника

Юбилейная рождественская ярмарка подарков 7 декабря откроется в Центральном доме художника. Это старейшая ярмарка Москвы, которая проходит уже в 20-й раз. Здесь можно найти традиционные новогодние украшения ручной работы, авторских кукол, крафтовые изделия, предметы антиквариата, а также сладкие подарки. Свои товары на ярмарке представят более 100 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников. Для посетителей работает зона мастер-классов, где можно сделать подарок своими руками. Ярмарка продлится до 23 декабря.

Где: Москва, ЦДХ

Цена: бесплатно

Что подарить на Новый год 2019: 16 актуальных подарков>>

Выставка-продажа «Новогодний подарок 2019»

© Facebook, Центральный Дом художника

Новогоднюю ярмарку для любителей декоративно-прикладного искусства «Новогодний подарок 2019» организовал Московский дом художника. На выставке-ярмарке представлены произведения художников- прикладников, декоративные изделия различных жанров, художественные ювелирные изделия и многое другое. Прийти сюда можно не только за подарками, но и за вдохновением. Выставка на Кузнецком мосту продлится до 31 января.

Где: Москва, Московский дом художника на Кузнецком мосту

Цена: бесплатно

Выставка бронзовых скульптур

© сайт музея «Новый Иерусалим»

Выставка бронзовых скульптур и авторских кукол с 4 декабря проходит в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Выставка объединяет произведения всемирно известного скульптора Даши Намдакова и его талантливой семьи из собраний Фонда содействия развитию культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова. На выставке представлено 16 кукол и семь бронзовых скульптур, которые позволят посетителям прикоснуться к самобытному миру восточной культуры, погрузиться в фантастический мир сказаний и легенд. В основе образа современной авторской куклы мастеров из семьи Намдаковых лежит графический рисунок-эскиз, который рождает идею куклы. Автором большинства из них является один из членов семьи Намдаковых – Дашинима, известный скульптор, народный художник Бурятии, член-корреспондент Российской Академии художеств, почетный академик Академии искусств.

Где: Московская область, МВК «Новый Иерусалим»

Цена: бесплатно

Коллекционер с Рублевки – о том, как открыть музей детства>>

СУББОТА, 8 декабря

Рождественский базар «Вокзал»

© Facebook, Базар "Вокзал"

Еще одна юбилейная ярмарка - рождественский базар «Вокзал» - 8 и 9 декабря пройдет на дизайн-заводе «Флакон». В 10-й раз маркет соберет ценителей хэндмейд-товаров и гастрономических мастер-классов. Здесь можно будет купить дизайнерские вещи, подарки, beauty-товары, стильные украшения, посуду, игрушки, декор для дома, сыры, конфеты и пряники. Для посетителей заработает лекторий, где можно будет узнать, как сохранить красоту и молодость, что носить зимой 2019 года и пр.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

Ярмарка Art Flection

© Ярмарка хэндмейда ArtFlection

Дизайнерская ярмарка товаров, сделанных своими руками, Art Flection 8 и 9 декабря пройдет в Москве. Более 120 мастеров со всех уголков России и ближнего зарубежья представят свои лучшие товары, среди которых авторская посуда, предметы интерьера, ювелирные украшения, игрушки, дизайнерская одежда и многое другое. Также в программе – творческие мастер-классы.

Где: Москва, Центральный телеграф

Цена: бесплатно

Выставка «Здравствуй, Италия!»

Третья международная итальянская выставка «Здравствуй, Италия» с 8 по 11 декабря пройдет в Москве. Специально для выставки государственные, независимые творческие коллективы и коммерческие организации России и Италии объединятся, чтобы показать культурные достижения двух стран, рассказать о языке, кухне и пр. В рамках выставки пройдут показы итальянского кино, дегустация фокаччо, можно будет попробовать джелато, посмотреть, как проходит итальянская свадьба, а также познакомиться с Пиноккио. Более подробно с программой выставки можно ознакомиться на сайте.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: бесплатно

Концерт Дельфина

© сайт концертного зала «Известия холл»

Большой концерт Дельфина, который неожиданно для широкой публики в этом году стал одним из хедлайнеров множества крупнейших фестивалей, 8 декабря пройдет в московском Главclub Green Concert. Для своих поклонников Дельфин подготовил новые песни, новый альбом и абсолютно новую программу. Альбом «442» стал самым необычным релизом в русском iTunes и Google Play, который возглавил эти чарты.

Где: Москва, клуб Главclub Green Concert

Цена: от 2200 рублей

Найк Борзов: «Чтобы музыканту пробиться в интернете, нужно писать мемы, как Шнур»>>

Концерт SunSay

Большой зимний концерт украинского музыканта Андрея Запорожеца – SunSay – 8 декабря пройдет в клубе «16 тонн». За годы творчества, в которых яркий след оставила группа «5’nizza», SunSay успел выпустить шесть совершенно разных сольных альбомов. На традиционном предновогоднем концерте он сыграет любимые хиты и песни последних лет, которые известны лишь преданным поклонникам музыканта.

Где: Москва, клуб «16 тонн»

Цена: от 1000 рублей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

Big Wine Sale

© Facebook, Big Wine Day‎

Закупиться вином перед Новым годом и размяться перед новогодним корпоративом можно на Большой винной распродаже (Big Wine Sale), которая 9 декабря пройдет в ресторане «Хлеб и вино» в Москве. Любое вино в этот день будет стоить 500 рублей за бутылку, включая игристое Undurraga Brut и розовое Mas Rabell. В течение всего дня на Big Wine Sale можно будет узнать, как правильно открывать игристые вина, какие бывают бокалы для шампанского, какие вина лучше всего подходят к оливье, откуда пошла традиция отмечать праздники игристым. В стоимость входного билета включены бокал вина и брускетта с лососем.

Где: Москва, ресторан «Хлеб и вино» на Тверской

Цена: 500 рублей

Премьера спектакля «Соловей»

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова 8–9 декабря представит премьерный спектакль для семейного просмотра «Соловей». Это музыкальная интерактивная сказка по мотивам произведений Г.-Х. Андерсена, которую поставил режиссер Виктория Звягина. Спектакль по сказкам «Свинопас» и «Соловей» удивит своей красочностью, заставит от души смеяться и сопереживать, научит маленьких зрителей ценить настоящее и отличать его от искусственного, а живой оркестр на сцене добавит старой доброй сказке ощущение яркого музыкального праздника! Театр расскажет сказки на новый лад, вовлекая юных зрителей в веселую театральную игру. Что прекраснее: совершенный, но искусственный механизм - или колючая, недолговечная, но настоящая, ароматная роза? Что ценнее: сверхмодные и суперсовременные гаджеты - или живое человеческое общение, любовь и дружба?

Где: Москва, Московский Губернский Театр

Цена: от 500 рублей