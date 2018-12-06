© РИАМО
, Николай Корешков
В подмосковном Красногорске открылся первый в Московской области елочный базар.
© РИАМО
, Николай Корешков
Всего в Подмосковье перед Новым годом начнут работу более 400 точек продажи хвойных деревьев.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие елочного базара в Красногорске.
© РИАМО
, Николай Корешков
Основные площадки откроются с 15 декабря.
© РИАМО
, Николай Корешков
Около 70 % елок, которые будут продаваться, – это деревья, выращенные в России, порядка 22 % составят импортные елки и остальное – искусственные.
© РИАМО
, Николай Корешков
Отечественные елки будут стоить от 500 рублей за погонный метр, привезенные из-за рубежа – от 2 тысяч рублей.
© РИАМО
, Николай Корешков
В Красногорске будут работать 34 елочных базара, где каждый житель сможет купить себе понравившуюся елку на свой вкус и подходящего для дома или квартиры размера.
© РИАМО
, Николай Корешков
В Красногорске елочные базары откроют в удобных для жителей местах, чтобы деревья недалеко было нести домой.
© Николай Корешков
На фото: жители Красногорска, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: жители Красногорска, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: жители Красногорска, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и местные жители, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и местные жители, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и местные жители, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие первого в Подмосковье елочного базара.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: жители Красногорска, принимающие участие в открытии первого в Подмосковье елочного базара.
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