РИАМО - 6 дек. Облачность, небольшой снег и гололедица ожидаются в Подмосковье и Москве в будущие выходные 8 и 9 декабря, температура воздуха в ночь на 9 декабря может опуститься до минус 14 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков

«Потихоньку атмосферный фронт уходит, но он все еще влияние оказывает. Давление сегодня росло, завтра и послезавтра будет понемногу падать. В пятницу, субботу, воскресенье погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег, может быть гололедица, где не посыпали реагентами. Ветер южный, 2-7 метров в секунду», - сказал Цыганков.

По его словам, температура воздуха в столице и Подмосковье понижается, в четверг она уже сменила знак плюс на минус, что сохранится и в выходные.

«Ночные температуры составят минус 7-9 в субботу; минус 9-11 в воскресенье и до минус 14 по области могут быть. Днем в субботу минус 4-6, а в воскресенье минус 1-6 в Московском регионе», - отметил Цыганков.