РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 дек. В подмосковной Балашихе на уборку улиц в сильный снегопад вышли около 500 коммунальщиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дорожные службы городского округа перешли на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снегопада.

«В Балашихе очередной снегопад. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева практически все службы переведены на круглосуточный режим работы – это дорожные службы, управляющие компании и другие. Всего на территории Балашихи снег убирают более 200 единиц спецтехники и около 500 сотрудников коммунальных и дорожных служб», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в первую очередь проводят расчистку центральных улиц, тротуаров, автобусных остановок и железнодорожных станций. В целом, территория убрана, есть возможность где проехать.

Уборка улиц в городском округе Балашиха продолжается в усиленном режиме.