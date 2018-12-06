РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 дек. В подъезде одного из домов на улице Генерала Стрельбицкого в Подольске неизвестные оставили оскорбительные надписи с требованием вернуть долг, сообщил «РИАМО в Подольске» один из жителей дома.

«Это произошло сегодня ночью (с 5 на 6 декабря – ред.) в доме №7 на улице Генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики. Я приехал с работы 5 декабря в 22:30 и данных надписей не было. А сегодня (6 декабря - ред.) в 7:00 моя супруга увидела, что неизвестные оставили надписи с требованием вернуть долг и оскорблениями на 1 и 15 этажах, а также в лифте», – сказал житель дома.

Он пояснил, что вандалы также указали номер квартиры должника и замазали неизвестным веществом, похожим на клей, замочную скважину одного из соседей. Мужчина добавил, что запах краски из подъезда не выветрился до сих пор.

Подобный инцидент не редкость. Ранее одна из жительниц округа сообщила «РИАМО в Подольске», что в сентябре текущего года хулиганы уже писали подобные угрозы с требованием вернуть долг на 10 этаже.