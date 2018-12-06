РИАМО - 6 дек. Во второй половине декабря в столицу придут предновогодние пробки, число автомобилей, которые ежедневно будут ездить по улицам города, увеличится на 3-5%, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Дорожно-транспортная ситуация в Москве в последние две недели декабря будет особенно напряженной, но уже к вечеру 30 декабря на дорогах станет заметно свободней», — говорится в сообщении.

Из-за подготовки к праздникам увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу. Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5%, по сравнению со среднемесячными значениями, и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки.

«На загруженность дорог также окажут влияние перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних елках. Кроме того, погода – снег и гололедица - негативно влияют на аварийность, и как следствие осложнение дорожной ситуации», — добавляется в сообщении.

Предновогодние пробки будут наблюдаться с середины месяца, пик загрузки дорог придется на 24-28 декабря, а с вечера 30 декабря количество машин на улицах пойдет на спад. К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Жителей и гостей столицы призвали по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы.