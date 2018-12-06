РИАМО – 6 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что решение об изменениях в пенсионном законодательстве было самым трудным за последние десятилетия, сообщает в четверг Газета.ru.

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия, самым трудным», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что все, кто участвовал в подготовке и выработке решения о повышении пенсионного возраста, изначально понимали, что эта мера не добавит власти популярности.

Ранее Медведев рассказал, что изменение пенсионного законодательства является наименьшим злом в сложившейся ситуации. Решение о нем было принято не для «устойчивости абстрактной пенсионной системы», а для обеспечения роста пенсий.

Принятый закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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