РИАМО - 6 дек. Комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в подмосковной Истре, победил в ходе онлайн-голосования на звание самого любимого у россиян музея, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Комплекс «Новый Иерусалим» в Истре стал любимым музеем россиян по итогам первого онлайн-голосования портала «Культура.РФ». Приятно, что в топ рейтинга вошли не только популярные Музей Победы и Исаакиевский собор, но и небольшие местные музеи - от Крыма до Якутии», — написал Мединский в Twitter.

В числе десяти лидеров онлайн-голосования оказались также Музей Победы (Москва), Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург), музей-усадьба С .В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область), Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г. С. Титова (Алтайский край), Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» (Московская область), выставочный зал «Родина» (Белгородская область), музей-заповедник «Полотняный завод» (Калужская область), Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область).

В голосовании приняли участие свыше 1,6 тысячи российских музеев. За три недели конкурса каждый посетитель портала «Культура.РФ» мог отдать свой голос за любимый музей. При этом голосовать можно было только после авторизации через профиль в любой из трех популярных социальных сетей.

Онлайн-голосование «Мой любимый музей», организованное при поддержке министерства культуры РФ, проводилось впервые и продлилось с 4 по 26 ноября 2018 года.