РИАМО - 6 дек. В четверг в Одинцовской лингвистической гимназии в Подмосковье начал работу региональный форум молодых педагогов – 2018, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Участники - молодые специалисты из всех муниципальных образований Московской области, принятые на работу в этом году», - сказала Забралова.

По ее словам, молодые специалисты познакомились с гимназией, затем посетили открытые уроки лучших учителей Московской области.

«Форум продолжит свою работу и завтра, уже на площадке областной гимназии имени Е.М. Примакова. Всего мы ожидаем участие порядка 250 человек, это большое событие для нашей отрасли. Привлечению молодых кадров в работе мы уделяем особое внимание. У нас хорошая динамика: в этом году почти 1,5 тысячи молодых специалистов трудоустроились в образовательные учреждения региона, это на 15% больше, чем в 2017 году. Форум способствует раскрытию творческих инициатив начинающих учителей, помогает делиться опытом и выстраивать собственную дорогу на пути к профессиональному росту», - отметила Забралова.

В рамках форума молодых педагогов также состоится подведение итогов и награждение участников областного конкурса «Педагогический дебют», который проходил в Подмосковье с 27 по 30 ноября.