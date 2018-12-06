РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В микрорайоне Авиаторов Балашихи в акции «Добрые крышечки» приняли участие порядка 2 тысяч школьников, они собрали более 150 килограммов крышек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На переработку принимались любые пластиковые крышки от индивидуально-упакованных напитков – сока, воды, молока, питьевых йогуртов и других. Обязательные условия для приема крышек – чистая поверхность и нанесенная в два ряда маркировка.

«В акции «Добрые крышечки», которая стартовала в школе №30 в Балашихе месяц назад, приняли участие ученики с 1 по 11 классы. Всего около 2 тысяч человек. За это время наши ученики и педагоги собрали более 150 килограммов крышечек», – сказала заместитель директора школы Ольга Юдаева.

Она добавила, что после переработки крышек вырученные деньги направят волонтерам для организации помощи детям-инвалидам. Школа будет продолжать участвовать в этой акции.

Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова отметила, что в рамках подготовки к раздельному сбору мусора, к которому все должны перейти с 1 января 2019 года, ОП Балашихи вышла с инициативой присоединить образовательные учреждения к акции «Добрые крышечки». В ходе акции дети и взрослые собирают крышки, которые потом отправляют на мусороперерабатывающий завод.

«На вырученные деньги детям-инвалидам покупают коляски, тренажеры, велотренажеры, велосипеды и другое необходимое оборудование. На примере этой акции мы хотим показать, что у мусора может быть вторая жизнь», – пояснила Жарова.

Акцию «Добрые крышечки» запустили в 2016 году. За это время на полученные средства детям-инвалидам из городов Москва, Подольск, Коломна и других купили около 10 инвалидных колясок и другого медицинского оборудования.